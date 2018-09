Sechs Jahre Haft für Missbrauch leiblicher Tochter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Nach jahrelangem und mehr als hundertfachem Kindesmissbrauch muss ein Vater aus dem Unstrut-Hainich-Kreis für sechs Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Mühlhausen verurteilte den geständigen 33-Jährigen am Dienstag wegen des Missbrauchs von Schutzbefohlenen und schweren sexuellen Kindesmissbrauchs seiner mittlerweile 12 und 14 Jahre alten Töchter. Die Richter blieben unter dem Antrag der Staatsanwältin, die sieben Jahre beantragt hatte. Nebenkläger und Verteidiger hatten ihre Strafanträge nicht genau beziffert.

Küssen, Streicheleinheiten, orale Befriedigung - die Beziehung zweier leiblicher Töchter zu ihrem Vater bestand viele Jahre hauptsächlich aus sexuellem Missbrauch. Das Urteil geht von jahrelangem und 142-fachem, überwiegend schwerem Missbrauch aus. Mit seinem Geständnis ersparte der zuvor nicht vorbestrafte Maurer den Opfern eine Aussage im Prozess. In dem überwiegend nichtöffentlichen Prozess sagten nur er, die Kindsmutter und die ermittelnde Polizeibeamtin aus. Nur zwei Tage dauerte der Prozess, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nach Gerichtsangaben konnte der angeklagte fünffache Vater nicht erklären, "warum er das gemacht" hat. "Vor sechs Jahren habe er begonnen, die gewöhnlichen Kontakte zur Tochter zu sexualisieren", sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Schuppner in der Urteilsbegründung. Er habe den Kindern Angst gemacht, ins Heim zu müssen und den Entzug des Handys angedroht. Zu den Taten kam es in den Kinderzimmern der Mädchen, seltener in Bad und Wohnzimmer. Weil sich die Wohnung über zwei Etagen erstreckte, sei der Missbrauch unbemerkt und unbeobachtet von der Mutter passiert.

"Auch war den Mädchen nichts anzumerken. Ihr Verhalten und ihre Noten blieben unverändert", stellte Schuppner klar. Er habe auch keinerlei Hinweise auf Gewaltanwendung. Es sei "Macht ohne Gewalt" gewesen. "Er wollte sich die Illusion wachhalten, dass die Kinder Spaß haben", erklärte der Vorsitzende Richter die für Missbrauchsfälle nicht untypische Konstellation. "Die Übergriffe gehörten irgendwann zur innerfamiliären Routine."

Im März diesen Jahres hatte sich die jüngere Tochter ihrer Mutter anvertraut. Kurze Zeit später wurde der Maurer an seinem Arbeitsplatz festgenommen. Angeklagt waren 832 Fälle. "Diese Zahl ist viel zu hoch, weil sie von ein bis zwei Handlungen pro Woche ausgeht", sagte Schuppner. Doch der Missbrauch sei in Phasen erfolgt und nicht mathematisch hochzurechnen. Zu den psychischen Folgen könne man noch nichts sagen. Die könnten auch erst später zu Tage treten. Das Verhältnis zur Mutter habe sich verbessert, seitdem der Vater weggesperrt sei.