Prozessauftakt gegen Vater nach Missbrauchsvorwürfen

Mühlhausen (dpa/th) - Ein 33 Jahre alter Mann muss sich vor dem Landgericht Mühlhausen verantworten, weil er sich in mehr als 800 Fällen an seinen Töchtern vergangen haben soll. Der Prozess gegen den Familienvater aus dem Unstrut-Hainich-Kreis beginnt heute. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen legt dem Mann zur Last, zwischen 2012 und 2018 seine mittlerweile 12 und 14 Jahre alten Töchter vielfach missbraucht zu haben. Im März soll sich die jüngere Tochter ihrer Mutter anvertraut haben, die die Polizei einschaltete.

Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er soll die Vorwürfe weitgehend gestanden haben. Allerdings stritt er ab, bei den Übergriffen gewalttätig gewesen zu sein. Die Mutter vertritt im Prozess die Töchter als Nebenklägerin. Die Jugendschutzkammer will voraussichtlich zwei Tage verhandeln. Ein Geständnis würde den Töchtern die Aussage ersparen. In dem Fall könnte Gerichtsangaben zufolge schon in einer Woche ein Urteil verkündet werden.