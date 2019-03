Gewalt gegen Ehefrau: Dreieinhalb Jahre Haft für 31-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Nach gewaltsamen Übergriffen auf seine Ehefrau soll ein 31-Jähriger aus dem Kyffhäuserkreis für dreieinhalb Jahre in Haft. Das Landgericht Mühlhausen ordnete am Mittwoch außerdem die Unterbringung in der Entziehungsanstalt für den drogenabhängigen Schrotthändler an. Der Angeklagte habe die Frau über einen längeren Zeitraum mehrmals mit einem Stuhlbein und einem Messer traktiert, sagte der Vorsitzende Richter Gerd Funke in der Urteilsbegründung. Wegen einer krankhaften seelischen Störung sei der mehrfach Vorbestrafte bei der Tat im April 2018 jedoch vermindert schuldfähig gewesen. Die Richter blieben unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die vier Jahre Haft forderte. Die Verteidiger hatte zwei Jahre und zehn Monate Haft beantragt.