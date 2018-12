Frau mit Dienstwaffe getötet: Prozess beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Nach dem tödlichen Schuss aus einer Dienstwaffe müssen sich heute zwei Männer aus Bad Langensalza vor dem Amtsgericht Mühlhausen verantworten. Ihnen wird fahrlässige Tötung zur Last gelegt.

Die Angeklagten sollen zu Jahresbeginn stark angetrunken eine 34 Jahre alte Frau in Bad Langensalza getötet haben. Einem der Beschuldigten, einem Bundespolizisten, wird vorgeworfen, seine Dienstwaffe seinem Freund überlassen zu haben. Dieser soll in seiner Wohnung damit herumgealbert und schließlich den tödlichen Schuss abgegeben haben.

Ein Projektil traf die 34-Jährige in Herz und Lunge. Die Frau verblutete innerhalb weniger Minuten. Das Schöffengericht will im Falle geständiger Einlassungen bereits am Mittwoch das Urteil verkünden.