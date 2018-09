Baby Ben umgebracht: Vater droht lebenslange Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Für den mutmaßlichen Mord an seinem sechs Wochen alten Sohn Ben droht einem 30-Jährigen in Mönchengladbach lebenslange Haft. Das Landgericht will heute in dem Prozess das Urteil verkünden. Über Wochen soll der Vater den Säugling gequält und ihn schließlich umgebracht haben.

Der Vater hatte bei der Polizei ausgesagt, dass ihn das Kind gestört habe: So habe er nicht mehr bis mittags im Bett liegen können. Die mitangeklagte Mutter, so der Staatsanwalt, sei bei einigen der schweren Übergriffe dabei gewesen - ohne ihr Kind zu beschützen. Für die 30-Jährige hatte der Staatsanwalt sechseinhalb Jahre Haft beantragt.

Der Verteidiger hatte Freispruch für den Vater gefordert, der sein Geständnis im Gerichtssaal widerrufen hatte. Die Beweislage sei unklar und das Geständnis möglicherweise rechtswidrig erzwungen worden. So sei der Verdächtige damals unter Schlafentzug mehr als zehn Stunden lang vernommen worden.