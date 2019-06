Tod nach Trinkgelage: Angeklagte schweigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Memmingen (dpa/lby) - Weil sie einen Mann verprügelt und so schwer verletzt haben sollen, dass er an seinem eigenen Blut erstickte, müssen sich drei Männer vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Zum Prozessauftakt am Montag äußerten sich die Angeklagten im Alter von 56, 36 und 33 Jahren nicht zur Tat. Ihnen wird gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen.

Laut Anklage trafen sich die Männer regelmäßig, um gemeinsam Alkohol zu trinken. Im September 2018 kam es bei einem Trinkgelage in der Wohnung des Opfers in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) zu einem Streit, woraufhin der 46-Jährige niedergeschlagen wurde. Wie ein Handyfoto zeigt, nahm einer der Angeklagten eine leere Wodkaflasche und legte diese mit dem Flaschenhals an den After des Geschädigten.

Durch mindestens 64 Schläge und Tritte erlitt das Opfer schwere Kopfverletzungen, die zu Blutungen im Rachenraum und zum Erstickungstod führten. Die Männer sollen anschließend die Leiche gereinigt und ins Bett gelegt haben. Mehr als 50 Zeugen sind zum Verfahren geladen.