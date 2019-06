Prozessauftakt: Tod nach Trinkgelage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Memmingen (dpa/lby) - Weil sie während eines Trinkgelages einen Mann verprügelt und tödlich verletzt haben sollen, müssen sich heute drei Männer wegen gemeinschaftlichen Totschlags vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Die vier alkoholabhängigen Männer trafen sich laut Gericht im September 2018 in der Wohnung des Opfers in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu). Als ein Streit eskalierte, sollen die Angeklagten auf den 46-Jährigen einschlagen haben. Dieser erlitt den Angaben nach massive Kopfverletzungen, durch die er Blut einatmete und daran erstickte. Die Männer sollen anschließend die Leiche gereinigt und in das Bett des Opfers gelegt haben. Die Angeklagten im Alter von 56, 36 und 33 Jahren bestreiten die Tat.