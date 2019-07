Plädoyers im Prozess um Kinderpornos und Missbrauch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meiningen (dpa/th) - Im Prozess wegen sexuellen Kindesmissbrauchs werden heute vor dem Landgericht Meiningen die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Angeklagt ist ein 35-Jähriger aus dem Raum Meiningen, der zum Auftakt vor einer Woche die ihm zur Last gelegten Vorwürfe eingeräumt hatte. Laut Anklage verging er sich von 2015 bis 2018 zwei Mal an der heute achtjährigen Tochter seiner damaligen Freundin.

Zudem wird ihm der Besitz von Kinderpornos zur Last gelegt. Unter einem Pseudonym soll er im Internet Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt heruntergeladen und teilweise auch weitergeleitet haben. Dazu will das Gericht am Dienstag noch einen IT-Spezialisten als Zeugen anhören. Voraussichtlich wird an diesem zweiten Verhandlungstag auch das Urteil gesprochen.