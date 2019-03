VGH verhandelt Klage um Stickstoffdioxid-Grenzwert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat am Montag das Verfahren um die Einhaltung des Stickstoffdioxid-Grenzwerts in Reutlingen begonnen. Die Deutschen Umwelthilfe (DUH) klagt gegen das Land und fordert, dass dort der seit 2010 in der Europäischen Union geltende Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) eingehalten wird. 2014 gab es schon eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Sigmaringen. Der Grenzwert wird seit Jahren kontinuierlich überschritten. Das ist unter den Prozessbeteiligten unstrittig. Gleichwohl hat sich am Montag eine heftige Diskussion zwischen den Anwälten des Landes, der Stadt Reutlingen und dem Juristen der Umwelthilfe entzündet. Letzterer forderte Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge noch 2019. Die anderen Anwälte wiesen das zurück. Ob der VGH am Montag ein Urteil spricht, war noch offen.