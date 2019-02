Kleinkind gequält: Haftstrafen für Pflegeeltern gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Im Prozess um die Misshandlung eines Kleinkindes in seiner Pflegefamilie hat die Staatsanwaltschaft Haftstrafen für die Pflegeeltern gefordert. Nach Ansicht der Anklagebehörde sollte die Pflegemutter wegen gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener für vier Jahre in Haft, der Pflegevater für zweieinhalb Jahre. Die Verteidiger plädierten am Donnerstag jeweils auf Freisprüche. Das Urteil will das Amtsgericht Mannheim um 13.00 Uhr verkünden.

Das Kleinkind war monatelang gequält worden. Die beiden Angeklagten haben alle Vorwürfe bestritten. Sie sollen das Kind laut Anklage geschlagen haben. Die Frau soll dem Jungen Haare ausgerissen, kein Essen gegeben und ihn zur Züchtigung kalt abgeduscht haben. Als das Kind im Dezember 2017 aus der Familie geholt wurde, stellten die Ärzte unter anderem offene Wunden und Knochenbrüche fest. Der Junge war stark abgemagert.