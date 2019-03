Messerattacken gegen Mann und Polizist: Prozess

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Malchin (dpa/mv) - Für Gewaltattacken auf Bekannte und einen Polizisten in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) muss sich vom 15. März an ein 43-jähriger Mann vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zweifachen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor, wie das Landgericht Neubrandenburg am Montag mitteilte. Der Malchiner soll am 25. Oktober 2018 im Streit erst einen Bekannten mit einem Messer schwer verletzt und dann auf dem Treppenflur auf einen Polizisten eingestochen haben.

Der Beamte blieb durch eine Schutzweste unverletzt. Die Polizei war von Anwohnern in dem Mehrfamilienhaus alarmiert worden, die eine laute Auseinandersetzung gehört hatten. Der Beschuldigte, bei dem 1,9 Promille Atemalkohol gemessen wurden, kam in Untersuchungshaft und später in eine psychiatrische Klinik. Bereits im August soll der 43-Jährige zudem einen anderen Mann attackiert und verletzt haben. Das Motiv für die Taten sei bisher unklar. Ein Urteil wird frühestens Ende März erwartet.