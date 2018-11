Nach Klagewelle der Krankenkassen: Runder Tisch im November

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach der Klagewelle der Krankenkassen gegen Krankenhäuser werden nun Ende November die Beteiligten das weitere Vorgehen besprechen. Es gebe am 29. November einen runden Tisch, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mit. Das schon vor einigen Tagen von Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) angekündigte Treffen hatten sowohl Krankenkassenvertreter als auch die Krankenhausgesellschaft begrüßt. Bei den Klagen geht es um möglicherweise falsch berechnete Behandlungskosten, die Kassen nun zurückfordern. Weil die Frist für solche Klagen verkürzt worden war, türmen sich diese gerade an den Sozialgerichten im Land.

Bätzing-Lichtenthäler empfahl auch der Bundesregierung einen solchen runden Tisch, um dort gemeinsam nach außergerichtlichen Lösungen zu suchen. Sie werden sich dafür bei einer Telefonkonferenz der Gesundheitsminister der Länder in dieser Woche einsetzen. "Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesregierung mit den Krankenkassen und den Krankenhäusern früher das Gespräch gesucht hätte", monierte sie. "Aber auch jetzt ist es noch nicht zu spät, weiter eine Einigung anzustreben."