Lebensgefährlicher Angriff in Wohnung: Prozessauftakt

Mainz (dpa/lrs) - Nach einem heftigen Streit mit zwei Verletzten muss sich der mutmaßliche Täter heute vor dem Landgericht Mainz verantworten. Der 35-Jährige wird nach Angaben des Gerichts beschuldigt, im Dezember vergangenen Jahres in Tötungsabsicht auf seine beiden Opfer eingestochen zu haben, denen er ein Zimmer in seiner Wohnung untervermietet hatte.

In einem vorangegangenen Streit erreichte der Angeklagte, dass den beiden Untermietern ein polizeilicher Platzverweis für die Wohnung ausgesprochen wurde. Beim Verlassen der Wohnung ließ einer der beiden eine Geldbörse mit 1100 Euro zurück. Als die beiden später das Geld aus der Wohnung holen wollten, soll sich der Angeklagte mit einem Küchenmesser bewaffnet und das Geld an sich genommen haben. Beim Versuch, gewaltsam in die Wohnung einzudringen, fügte der mutmaßliche Täter einem der Untermieter eine lebensgefährliche Stich- und Schnittverletzung im Bauch zu, der andere erlitt eine tiefe Stichverletzung am Bein.