Für Drogen-Plattform gearbeitet: Mehrjährige Haftstrafe

Mainz (dpa/lrs) - Er soll für eine Drogen-Verkaufsplattform im Darknet gearbeitet haben. Deswegen wurde ein 29 Jahre alter Mann aus Nackenheim bei Mainz nun vom Mainzer Landgericht zu sieben Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Die Richter befanden ihn am Donnerstag des bandenmäßigen Handelns mit Drogen in 19 Fällen für schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre gefordert, der Verteidiger hatte sich für "maximal sieben Jahre" ausgesprochen. Neben der Haftstrafe ordnete das Gericht eine Therapie in einer Entzugsklinik an.

Der nicht vorbestrafte Angeklagte hatte gestanden, sich für die Plattform aus den Niederlanden um die Pflege der Internetseite, um Werbung und um die Kundenbetreuung gekümmert zu haben. Er habe einst selbst im Darknet Amphetamine bestellt und ein Feedback zur Ware gegeben, von dem der Betreiber des Ladens begeistert gewesen sei. So sei der Job als eine Art Marketingleiter zustande gekommen. Für seine Arbeit soll der 29-Jährige Drogen für den Eigenkonsum und rund 15 000 Bitcoins - eine digitale Währung - bekommen haben.