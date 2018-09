Aus Habgier zugestochen: Prozess wegen versuchten Mordes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit einem großen Küchenmesser soll ein Mann nachts in seiner Wohnung auf zwei entfernte Verwandte losgegangen sein. Jetzt muss sich der 35-Jährige vor dem Landgericht Mainz wegen versuchten Mordes verantworten. Einem der Männer, die zum Zeitpunkt der Tat im Dezember 2017 in einem Zimmer bei ihm wohnten, soll der Angeklagte das Messer in den Bauch gerammt haben. Der Zwillingsbruder des Opfers wurde ebenfalls angegriffen und mit zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen erheblich verletzt.

Grund des Streits war offenbar, dass die Zwillinge nach Alkoholkonsum zu laut waren. Als die Brüder schon mit Hilfe der Polizei vor die Tür gesetzt worden waren, klingelten diese erneut, weil sie noch ihre Geldbörse mit 1100 Euro Bargeld holen wollten. Da soll es zur Eskalation gekommen sein.

Die Anklage wirft dem aus der Untersuchungshaft vorgeführten 35-Jährigen versuchten Mord aus Habgier vor. Er habe das Geld für sich behalten wollen. Auf den zweiten Mann sei der Angeklagte in Tötungsabsicht losgegangen, um die erste Tat zu verdecken.

Der Prozess vor dem Mainzer Landgericht startete am Vormittag mit erheblicher Verzögerung. Der Verteidiger hatte einen anderen Vorsitzenden Richter erwartet und gab sich zunächst nicht einverstanden mit dessen Stellvertreter. Seine Besetzungsrüge wurde aber zurückgewiesen, weil der Urlaubsantrag des eigentlichen Vorsitzenden des Schwurgerichts rechtzeitig vor der Verhandlung genehmigt worden war.

Der Verteidiger erklärte für seinen Mandanten, dieser werde sich "zu gegebener Zeit" zu den Vorwürfen äußern. Vorerst werde er schweigen. Das Gericht begann deshalb direkt mit den Zeugenvernehmungen und befragte Polizeibeamte, die nach Eingang des Notrufs durch die Ehefrau des Angeklagten zuerst am Tatort angekommen waren. Ihrem Eindruck zufolge seien die beiden Opfer alkoholisiert gewesen. Die Zwillinge werden an einem der kommenden Sitzungstage vernommen. Das Gericht hat vier weitere Verhandlungstage terminiert.