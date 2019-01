Abfalleimer streift Frau: Prozess um versuchten Totschlag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach einem mutmaßlichen Wurf eines mehrere Kilo schweren Abfalleimers aus einem Gebäude in Mainz hat vor dem dortigen Landgericht der Prozess gegen einen Mann begonnen. Er soll den Metalleimer in einer Nacht im Juni 2017 aus dem dritten Stock eines Hauses in der Innenstadt geworfen haben, unten warteten Menschen in einer Schlange vor einem Club. Eine heute 35 Jahre alte Frau sah den Eimer gerade noch auf sich zukommen, wie sie am Dienstag vor Gericht schilderte. Sie wich aus, wurde gestreift und erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie Prellungen. Verantworten muss sich der laut Anklage 1992 geborene Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Der Angeklagte bestritt die Tat vor Gericht. Er sei für etwas festgenommen worden, das er nicht getan habe. Geboren sei er erst im Mai 1997. Damit wäre er zur Tatzeit erst 20 Jahre gewesen und könnte nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Das Gericht betonte, das Alter müsse bis zu einem Urteil noch geklärt werden. Der Verteidiger regte ein Gutachten zum biologischen Alter seines Mandanten an. Bislang hat das Gericht insgesamt vier Verhandlungstage bis Ende Januar angesetzt.