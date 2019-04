Zu Tode gefolterte Frau in Bernburg: Urteile erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Vier Monate nach Beginn des Mordprozesses um den Tod einer schwer misshandelten Frau in Bernburg werden heute am Landgericht Magdeburg die Urteile erwartet. Zwei heute 20 und 21 Jahre alte Männer, eine 35 Jahre alte Frau und deren 17-jähriger Sohn sollen die 39 Jahre alte Bekannte im Juni 2018 in einer Wohnung so schwer gefoltert und gequält haben, dass sie kurz darauf starb. Alle Beteiligten sollen betrunken gewesen sein. Während des Prozesses war der Jugendliche von den Mitangeklagten als Haupttäter belastet worden. Er hatte als Einziger vor Gericht geschwiegen. Auf seinem Mobiltelefon war ein Video mit Szenen der tödlichen Gewaltorgie gefunden worden.

Der zur Tatzeit 16-Jährige muss sich zudem wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags verantworten. Er soll auch versucht haben, einen Mann in dessen Wohnung zu erschlagen. Am 1. April war hinter verschlossenen Türen plädiert worden - die Forderungen der einzelnen Prozessbeteiligten sind daher unbekannt.