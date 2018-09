Urteil im Falschaussage-Prozess gegen Finzelberg erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Im Prozess wegen Falschaussage gegen Ex-Landrat Lothar Finzelberg wird heute das Urteil erwartet. Das teilte das Landgericht Magdeburg auf Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, als aktiver Landrat des Jerichower Landes vor neun Jahren im Untersuchungsausschuss zum Müllskandal mehrfach gelogen zu haben. Dabei ging es um den Skandal um illegale Ablagerungen in zwei Tongruben im Landkreis. In zwei früheren Instanzen war Finzelberg zu mehrmonatigen Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der frühere Spitzen-Kommunalpolitiker bestritt die Vorwürfe stets und legte erfolgreich Revision ein. Deshalb musste der Fall am Magdeburger Landgericht neu aufgerollt werden.

Es ist nicht der einzige Prozess, in dem Finzelberg wegen des Müllskandals vor Gericht steht. Am Magdeburger Landgericht wurde er wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung bereits zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er die illegalen Ablagerungen deckte und dafür Gefälligkeiten von beteiligten Unternehmern annahm. Das Urteil wurde angefochten und muss vom Bundesgerichtshof geprüft werden.