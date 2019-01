Totschlagsprozess: Ehemann äußert sich nicht öffentlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Vor dem Landgericht Magdeburg hat am Dienstag der Prozess gegen eine Mann begonnen, der seine Frau getötet haben soll. Die Anklage wirf dem Ehemann Totschlag vor. Er soll seine 54 Jahre alte kranke Frau so massiv geschlagen haben, dass sie an einer Schädel-Hirn-Verletzung starb. Der Vorfall ereignete sich im vergangenen Juni in Schönebeck.

Zu Beginn der Verhandlung schloss die Kammer die Öffentlichkeit für die Dauer der Einlassung des 54 Jahre alten Angeklagten aus. Das hatte seine Verteidigerin zuvor mit Verweis auf brisante, private Details beantragt. Im Ermittlungsverfahren hatte der Mann bestritten, seine Frau getötet zu haben. Er befindet sich seit 17. August 2018 in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Burg.