Tod misshandelter Frau: Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Nach dem Tod einer misshandelten Frau hat das Landgericht in Magdeburg gegen vier Angeklagte, darunter ein 17-Jähriger und dessen Mutter, Haftstrafen zwischen vier und achteinhalb Jahren verhängt.

Das Gericht sah es in seinem Urteil am Freitag als erwiesen an, dass das deutsche Quartett im Juni 2018 gemeinsam eine 39 Jahre alte Deutsche in einer Wohnung in Bernburg so massiv folterte und quälte, dass sie kurz darauf starb.

Laut Urteil bekam der zum Tatzeitpunkt 16-Jährige die höchste Strafe. Der Jugendliche hatte auch Teile der Attacken mit dem Handy gefilmt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.