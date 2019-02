Prozessbeginn: Wanderer stürzt und fordert Schmerzensgeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Weil er auf einer Wanderung im Oberharz auf schneebedecktem Weg gestürzt ist und sich verletzt hat, fordert ein Mann vom Land Schmerzensgeld. Ob diese Forderung rechtens ist, wird am Donnerstag (10.30 Uhr) in einem Zivilverfahren am Landgericht Magdeburg entschieden. Der Kläger will mindestens 7000 Euro, weil er im März 2017 auf dem abschüssigen Weg bei Schierke auf zwei Gummimatten ausgerutscht ist und sich einen Arm gebrochen hat. Der Weg sei nicht gekennzeichnet gewesen, so der Mann.

Das Gericht muss vor allem klären, ob es sich bei dem Weg um einen Winterwanderweg oder eine Loipe handelt. Das behauptet die Nationalparkverwaltung Harz, die das Land vertritt. Die Matten seien demnach zum Schutz der Langläufer und als Teil der Streckenpräparation ausgelegt gewesen.