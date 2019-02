Prozessauftakt in Magdeburg: Erzieher gibt Missbrauch zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs angeklagter Erzieher hat am Freitag zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Magdeburg alle Vorwürfe zugegeben. "Es waren Momente, in denen das Denken nicht so funktioniert hat wie sonst", sagte der 26-Jährige, der sich im vergangenen Jahr an zwei damals fünfjährigen Mädchen in einem Kindergarten in Westeregeln (Salzlandkreis) vergangen hat. Angeklagt sind sieben Fälle im April und August 2018. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll er sich mehrmals schwer an den Kindern vergangen haben. Er habe auch mit dem Handy gefilmt, so der Angeklagte. Zu seinen Beweggründen gab er an, alles habe sich "wie ein Blitz angefühlt, der in den Körper einschlägt".