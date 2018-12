Prozess um zu Tode gequälte Frau: Angeklagte wollen aussagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Im Prozess um eine zu Tode gequälte Frau werden am heutigen Dienstag im Landgericht Magdeburg Aussagen der Angeklagten erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat zwei 20 und 21 Jahre alte Männer, eine 34 Jahre alte Frau und deren 16 Jahre alten Sohn wegen Mordes angeklagt. Sie sollen im Juni eine 39-Jährige in einer Wohnung in Bernburg aus Mordlust getötet haben. Dem 16-Jährigen wird außerdem gefährliche Körperverletzung und versuchter Totschlag vorgeworfen, weil er zuvor einen heute 63-Jährigen in einer anderen Wohnung mit Fäusten und einem Gegenstand geschlagen und schwer verletzt haben soll. Zum Prozessbeginn am 7. Dezember hatten alle Angeklagten mit Ausnahme des 16-Jährigen angekündigt, sich entweder selbst oder über ihren Verteidiger zu den Vorwürfen äußern zu wollen.