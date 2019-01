Prozess um tödliche Schlägerei in Wittenberg beginnt im Juni

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Wittenberg (dpa/sa) - Im Juni soll am Landgericht Magdeburg der Prozess gegen einen 18-Jährigen wegen einer tödlichen Schlägerei in Wittenberg beginnen. Die Verhandlung samt Urteil gegen den zum Tatzeitpunkt 17-Jährigen werde nichtöffentlich geführt, teilte das Gericht am Dienstag in Magdeburg mit. Der Syrer soll am 29. September 2017 einen 30-jährigen Wittenberger nach einem Streit mit der Faust geschlagen haben. Dieser fiel den bisherigen Erkenntnissen zufolge bewusstlos auf den Hinterkopf und starb trotz Notoperation aufgrund einer Schädel-Hirnverletzung.

Dem Angeklagten wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Er soll nicht die Absicht gehabt haben, sein Opfer zu töten. Er habe aber damit rechnen müssen, dass der 30-Jährige nach dem Faustschlag stürzt und stirbt, hieß es.