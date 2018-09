Prozess gegen Arzt wegen Vergewaltigung mit Todesfolge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Vor dem Magdeburger Landgericht hat am Freitag ein Prozess gegen einen Arzt begonnen, der sich unter anderem wegen Vergewaltigung mit Todesfolge verantworten muss. Dem 42 Jahre alten Mediziner aus Halberstadt werden seit September 2015 insgesamt zehn Taten zur Last gelegt. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann Frauen bei Treffen unter Drogen gesetzt haben, um sie gefügig zu machen. Der schwerwiegendste Vorwurf: Einer Frau soll der gebürtige Österreicher im Februar eine tödliche Überdosis Kokain verabreicht haben. Sie sei an Kokainvergiftung gestorben, heißt es in der Anklage. Das Gericht müsse prüfen, ob für diese Tat auch eine Verurteilung wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen oder Totschlags infrage kommt.

Auch in den anderen neun angeklagten Fällen gehe es um Sex und Drogen. Vier weitere Frauen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft betroffen. Nach ihrem unfreiwilligen Drogenkonsum hätten die Opfer lange mit Schmerzen, Herzrasen oder Koordinierungsproblemen zu kämpfen gehabt.