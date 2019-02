Mann wegen Todes der Ehefrau vor Gericht: Urteil erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Im Prozess gegen einen 54 Jahre alten Mann, der seine Ehefrau getötet haben soll, werden heute am Magdeburger Landgericht die Plädoyers und das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Schönebecker Totschlag vor. Er soll seine damals 54 Jahre alte Frau am 16. Juni 2018 während eines Streits in den eigenen vier Wänden so schwer geschlagen haben, dass sie an einer Schädel-Hirn-Verletzung starb.

Zum Prozessbeginn am 22. Januar hatte der Angeklagte hinter verschlossenen Türen ausgesagt. Zeugen hatten berichtet, dass es in der Wohnung des in Trennung lebenden Paares in Schönebeck öfter lautstarke Streitigkeiten gab. Teils soll auch Alkohol eine Rolle gespielt haben. Im Ermittlungsverfahren hatte der Mann bestritten, seine Frau getötet zu haben.