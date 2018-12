Hunde auf Familie gehetzt? Landgericht spricht Urteil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Im Prozess um eine Hundeattacke auf eine Familie in einem Park wird im Magdeburger Landgericht das Urteil erwartet. Die Richter wollen heute ihre Entscheidung verkünden. Angeklagt ist ein 24 Jahre alter Mann wegen Körperverletzung in mehreren Fällen. Im Mai dieses Jahres beleidigte er laut Anklage in Magdeburg eine syrische Familie rassistisch und griff sie an. Dabei sollen auch seine beiden Bulldoggen zugebissen haben. Der 29 Jahre alte Familienvater erlitt mehrere Bisswunden.

Außerdem soll der Angeklagte seine Hunde bei früheren Vorfällen auf ein weiteres Opfer gehetzt sowie einen Mann in einer Straßenbahn angegriffen haben. Der 24-jährige Deutsche schwieg zu den Vorwürfen. Er sitzt seit Mai in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft forderte vier Jahre Haft, die Verteidigung Freispruch.