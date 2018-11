Prozess um illegales Pay-TV-Angebot per Internet beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - Wegen besonders schweren Computerbetrugs und Ausspähens von Daten in mehr als 20 000 Fällen müssen sich heute vier junge Männer vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft über ein eigens eingerichtetes Internetportal illegale Streamingdienste angeboten haben.

So sollen die Angeklagten im Alter zwischen 22 und 26 Jahren das Signal des Pay-TV-Senders Sky geknackt und dann unverschlüsselt günstig angeboten haben. Mehr als 7400 Nutzer sollen die Dienste in Anspruch genommen und dabei seit Oktober 2011 insgesamt 20 854 Streaming-Pakete gebucht haben. Die Angeklagten hätten rund 250 000 Euro eingenommen, so die Staatsanwaltschaft. Durch die entgangenen Abonnements soll Sky laut Anklage ein Schaden von mehr als 3,1 Millionen Euro entstanden sein. Die 4. große Jugendkammer hat bis Ende März insgesamt 19 Verhandlungstermine angesetzt.