Erneut Prozess um Babymord von Soltau in Lüneburg

Lüneburg (dpa/lni) - Der grausame Tod eines Babys in Soltau wird vor dem Landgericht Lüneburg neu aufgerollt. Gegen die 25 Jahre alte Mutter des Mädchens wird von heute an verhandelt. Das Gericht hatte sie im Januar zu lebenslanger Haft wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob jedoch die Entscheidung im Juni auf. Auch in Karlsruhe hatten die Richter keinen Zweifel daran, dass die aus Eritrea oder Äthiopien stammende Frau das vier Monate alte Mädchen erstickt und ihm dann den Kopf abgetrennt hatte. Das Motiv sei aber nicht ausreichend geklärt worden. Bis zum 25. Februar hat die 1. große Strafkammer insgesamt elf Verhandlungstermine angesetzt.