18-Jährige erstochen: Freund kann sich nicht erinnern

Lüneburg (dpa/lni) - Weil er im Vollrausch seine Freundin getötet haben soll, muss sich seit Donnerstag ein 22-Jähriger vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Der Angeklagte berief sich zu Prozessbeginn auf eine Erinnerungslücke, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Er habe mit der 18-Jährigen LSD konsumiert, dann sei er verletzt in einem Sessel zu sich gekommen.

Die junge Frau war im März vergangenen Jahres in Bergen (Landkreis Celle) im Elternhaus des jungen Mannes getötet worden. Laut Anklage soll der 22-Jährige im LSD-Rausch in einen psychotischen Zustand geraten sein und dann mehrfach zugestochen haben. Angeklagt ist er nur wegen Vollrauschs in Tateinheit mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Damit droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe, auch wenn er wegen des Rausches schuldunfähig gewesen sein sollte und für den Tod der Freundin selbst nicht bestraft werden kann.

Der aus Usbekistan stammende Angeklagte war zunächst zu seiner nach Russland gereisten Familie geflohen. Nachdem er seine Rückkehr angekündigt hatte, wurde er an der polnisch-russischen Grenze festgenommen. Der Prozess beginnt von vorn, nachdem das Verfahren im November wegen der Erkrankung eines Richters ausgesetzt werden musste. Bis zum 27. Februar sind insgesamt neun Termine angesetzt.