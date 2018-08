Urteil im Prozess um erschlagenen Rentner erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Rentners am ersten Weihnachtstag 2017 in Lübeck soll heute das Urteil verkündet werden. Nach Aussage einer Sachverständigen leidet der 44 Jahre alte Angeklagte an paranoider Schizophrenie und war zur Tatzeit schuldunfähig. Der 44-Jährige, der schon einmal wegen Totschlags 15 Jahre im Gefängnis saß, soll sein Opfer auf offener Straße mit einem Ast erschlagen haben. Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und Verteidigung haben übereinstimmend gefordert, den Angeklagten in eine psychiatrische Klinik einzuweisen.