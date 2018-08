Prozess um Totschlag: Angeklagter soll in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Im Prozess gegen einen Mann, der Weihnachten 2017 in Lübeck einen Rentner auf offener Straße erschlagen haben soll, haben Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und Verteidigung die Einweisung des Angeklagten in die Psychiatrie gefordert. An der Täterschaft des 44-Jährigen bestehe kein Zweifel, sagte der Staatsanwalt am Freitag vor dem Lübecker Landgericht. Da er jedoch nach Aussage einer Sachverständigen psychisch krank sei, könne er für seine Tat juristisch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Er sei deshalb freizusprechen und in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Die Anwälte der Nebenkläger und der Verteidiger schlossen sich diesem Antrag an.

Der Angeklagte, der schon einmal wegen Totschlags 15 Jahre im Gefängnis saß, hatte sein 78 Jahre altes Opfer mit einem Ast erschlagen. Der Rentner war dem 44-Jährigen zufällig begegnet, als er wie jeden Morgen mit seinem Fahrrad unterwegs war.