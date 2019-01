Prozess um Todesschüsse beginnt mit Teilgeständnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Mit einem Teilgeständnis des Angeklagten hat vor dem Lübecker Landgericht der erneute Prozess gegen den mutmaßlichen Todesschützen von Bargteheide begonnen. Er sei für den Tod seiner Ex-Freundin verantwortlich, die tödlichen Schüsse hätten sich jedoch versehentlich gelöst, ließ der 37 Jahre alte Angeklagte am Donnerstag über seinen Anwalt erklären. Dem Gerüstbauer wird vorgeworfen, im August 2016 seine Ex-Freundin in Bargteheide im Kreis Stormarn in einen Hinterhalt gelockt und erschossen zu haben. Er war deshalb im November 2017 vom Landgericht Lübeck wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil jedoch auf und verwies den Fall zur erneuten Verhandlung an das Landgericht Lübeck zurück. Ein erster Prozess gegen den 37-Jährigen war im Mai 2017 wegen der Erkrankung des Verteidigers geplatzt.