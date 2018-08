Prozess um erschlagenen Rentner: Mann muss in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Der Mann, der Weihnachten 2017 in Lübeck einen Rentner auf offener Straße erschlagen haben soll, kommt in die Psychiatrie. Das Landgericht Lübeck sprach den 44-Jährigen am Dienstag vom Vorwurf des Totschlags frei und wies ihn in eine Klinik ein. Nach den Ausführungen der Sachverständigen leide der Angeklagte an paranoider Schizophrenie und sei zur Tatzeit schuldunfähig gewesen, sagte der Vorsitzende Richter. Mit dem Urteil folgte das Gericht den Anträgen von Staatsanwaltschaft, Nebenklägern und Verteidigung. Der 44-Jährige hatte in seinem Schlusswort am vergangenen Freitag gesagt, wenn er die Tat wirklich begangen habe, gehöre er weggesperrt. Nach Auffassung des Gerichts besteht kein Zweifel daran, dass er der Täter war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.