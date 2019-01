Prozess in Lübeck: Mutmaßlicher Vergewaltiger geständig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Mit einem Geständnis hat vor dem Lübecker Landgericht der Prozess gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger begonnen. Der heute 30-Jährige gab die ihm zur Last gelegten Taten - zwei versuchte und zwei vollendete Vergewaltigungen - zu. Er wisse, dass das etwas Schlimmes sei, ließ der aus dem Irak stammende Angeklagte am Dienstag über seinen Verteidiger erklären. Immer sonntags zwischen 5.30 und 6.00 Uhr hatte der Mann laut Anklage nach Discobesuchen wahllos Frauen brutal angegriffen. Als Motiv gab er an, nach dem Konsum von Alkohol und Drogen die Kontrolle verloren zu haben. Im Fall einer Verurteilung droht dem Angeklagten, der seit 2015 mit seiner Ehefrau und seinen Kindern in Deutschland lebt, eine mehrjährige Haftstrafe. Ein Urteil wird Mitte Februar erwartet.