Prozess gegen psychisch kranken Linienbus-Attentäter beginnt

Lübeck (dpa/lno) - Ein halbes Jahr nach einer Messerattacke in einem Lübecker Linienbus, bei der zwölf Menschen verletzt wurden, beginnt am Mittwoch der Prozess gegen den 34-jährigen Angeklagten. Der psychisch kranke Mann hatte in einem voll besetzten Linienbus Feuer gelegt und mit einem Messer wahllos auf Fahrgäste eingestochen. Dabei wurde ein junger Mann lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutsch-Iraner versuchten Mord in 48 Fällen vor. Der Angeklagte ist nach einem vorläufigen Sachverständigengutachten wegen einer paranoiden Schizophrenie nicht schuldfähig. Das Gericht muss deshalb über seine Unterbringung in der Psychiatrie entscheiden. Ein Urteil wird Mitte März erwartet.