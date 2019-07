Prozess gegen Ex-Weißer-Ring-Chef: Weitere Zeugenbefragungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Mit der Befragung weiterer Zeuginnen wird heute der Belästigungsprozess gegen den ehemaligen Leiter des Weißen Rings in Lübeck fortgesetzt. Detlef H. wird Exhibitionismus vorgeworfen. Er soll sich im April 2016 bei einem Beratungsgespräch vor einer heute 41 Jahre alten Frau entblößt haben. Der 74-Jährige, der sich seit Juni vor dem Amtsgericht Lübeck verantworten muss, bestreitet das. Ob die Öffentlichkeit am Montag während Teilen der Zeugenvernehmungen erneut ausgeschlossen wird, soll erst am Montag entschieden werden.