Plädoyers im Prozess um erschlagenen Rentner erwartet

Lübeck (dpa/lno) - Im Lübecker Prozess gegen einen 44 Jahre alten Mann, der Weihnachten 2017 einen Rentner auf offener Straße erschlagen haben soll, werden heute die Plädoyers erwartet. Eine psychiatrische Sachverständige hatte am Dienstag vor dem Landgericht ausgesagt, der Angeklagte sei nicht schuldfähig. Der 44-Jährige leide vermutlich aufgrund seines langjährigen Drogenmissbrauchs unter paranoider Schizophrenie, sagte die Gutachterin. Der Angeklagte, der schon einmal wegen Totschlags 15 Jahre im Gefängnis saß, hatte am ersten Weihnachtstag 2017 in Lübeck sein 78 Jahre altes Opfer mit einem Ast erschlagen. Der Rentner war dem 44-Jährigen zufällig begegnet, als er wie jeden Morgen mit seinem Fahrrad unterwegs war.