Erneut lebenslange Haft für Todesschützen von Bargteheide

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Das Landgericht Lübeck hat den Todesschützen von Bargteheide am Donnerstag wegen Mordes erneut zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch die erneute Beweisaufnahme habe zweifelsfrei ergeben, dass der Angeklagte seine Ex-Freundin im August 2016 in einen Hinterhalt gelockt und mit drei Schüssen getötet habe, sagte Richter Kai Schröder. Mit dem Urteil folgte das Gericht den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage. Die Verteidigung hatte eine Verurteilung wegen Totschlags oder fahrlässiger Tötung gefordert. Sie kündigte am Donnerstag erneut Revision an.

Der heute 37 Jahre alte Angeklagte war wegen der Tötung seiner Ex-Freundin von einer anderen Kammer des Lübecker Landgerichts bereits 2017 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Dieses Urteil war jedoch vom Bundesgerichtshof wegen eines Formfehlers aufgehoben worden.