Ehefrau erstochen: Lange Haftstrafe für Mann

Lübeck (dpa/lno) - Ein 50 Jahre alter Familienvater, der seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen getötet hat, ist vom Lübecker Landgericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte bereits kurz nach der Tat gestanden, seine Frau im Haus der Familie in Bad Schwartau erstochen zu haben. Vor Gericht hatte er sein Geständnis wiederholt. Verlierer der Tat sei auch der siebenjährige Sohn des Paares, der durch die Tat nicht nur die Mutter sondern auch den Vater verloren habe, sagte der Richter in der Urteilsbegründung am Freitag. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Angeklagten zehn Jahre, die Verteidigung höchstens neun Jahre Haft beantragt. Die Nebenkläger - Sohn, Mutter und Bruder der Getöteten - hatten dagegen eine Verurteilung wegen Mordes verlangt.