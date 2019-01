Dritter Prozess gegen mutmaßlichen Bargteheide-Todesschützen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Zum dritten Mal muss sich der mutmaßliche Todesschütze von Bargteheide von heute an in Lübeck vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im August 2016 seine Ex-Freundin in Bargteheide im Kreis Stormarn in einen Hinterhalt gelockt und erschossen zu haben. Ein erster Prozess gegen den heute 37-Jährigen war im Mai 2017 wegen Erkrankung des Verteidigers geplatzt. Eine Verurteilung des Landgerichts Lübeck zu lebenslanger Haft vom November 2017 wurde vom Bundesgerichtshof wegen eines Formfehlers aufgehoben. Jetzt wird der gesamte Prozess neu aufgerollt. Der Angeklagte hat die tödlichen Schüsse bislang als Unfall dargestellt.