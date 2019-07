Weiterbau der Heideautobahn A39 verzögert sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/lni) - Der Bau der Heideautobahn A39 verzögert sich. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beauftragte die Straßenplaner am Donnerstag, einzelne Mängel in den Planungen zu beheben. Eine Ortsumgehung für Ehra-Lessien (Landkreis Gifhorn) übersteige die Kompetenz der niedersächsischen Straßenbaubehörde, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier in der Urteilsbegründung. Auch beim Wasserrecht müssen die Planer noch einmal nachbessern.

Das Gericht hatte die Planungen für das erste Teilstück unter die Lupe genommen. Der Umweltschutzbund BUND sowie die Gemeinde Jembke hatten geklagt. Das Gericht stimmte dem BUND in einzelnen Kritikpunkten zu, die Klage der Gemeinde wies das Bundesverwaltungsgericht hingegen ab.

Die A39 soll über 105 Kilometer Wolfsburg und Lüneburg verbinden. Vor dem Bundesgericht wurde zunächst über den Bau eines 14,2 Kilometer langen Teilstücks zwischen Wolfsburg und Ehra-Lessien verhandelt. Insgesamt elf Klagen waren dagegen eingegangen, verhandelt wurden sechs davon. Die übrigen wurden abgetrennt und zur Verhandlung auf den 29. Oktober verlegt. Sechs weitere Autobahn-Teilstücke sind in der Planungsphase.