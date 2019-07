Rößler zu AfD-Entscheidung: Chancengleichheit wird gewahrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der sächsische Landtagspräsident Matthias Rößler sieht in der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes im Streit um die AfD-Landesliste ein wichtiges Signal. "Die Demokratie in Sachsen funktioniert und die Chancengleichheit politischer Parteien wird gewahrt", erklärte Rößler am Freitag in Dresden.

Das Verfassungsgericht in Leipzig hatte am Donnerstagabend im Eilverfahren entschieden, dass die AfD zur Landtagswahl am 1. September 2019 mit einer Landesliste von 30 statt der bislang nur zugelassenen 18 Kandidaten antreten darf. Damit gab das Gericht einem Antrag der AfD jedoch nur zum Teil statt. Die Partei wollte mit insgesamt 61 Listenkandidaten antreten, zwei wurden am Donnerstag aber wegen fehlender Voraussetzungen ohnehin nicht zugelassen. Im eigentlichen Verfahren zur Verfassungsbeschwerde der AfD soll am 16. August ein Urteil gesprochen werden.

"Der Wählerwille muss sich im Parlament widerspiegeln, das ist eines der obersten Prinzipien in unserem Land", betonte Rößler. "Über die maßgebliche Zusammensetzung des Landtags sollten die Wähler in freien Wahlen entscheiden." Die nun vorliegende Entscheidung ermögliche eine Landtagswahl mit einem verlässlichen Ergebnis, über dem nicht von vornherein das Damoklesschwert einer Neuwahl schwebe.