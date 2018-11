Klagen gegen Weiterbau der A20 werden in Leipzig verhandelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Kiel (dpa/lno) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt seit Dienstag zwei Klagen gegen den Weiterbau der Autobahn 20 in Schleswig-Holstein. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) klagen wegen Verstößen gegen das Wasserrecht und den Artenschutz gegen den Abschnitt östlich der A7. Außerdem wehrt sich eine Privatperson gegen eine im Zuge des Straßenbaus geplante Enteignung. Die Entscheidung darüber wird das Gericht nach Angaben einer Sprecherin voraussichtlich an einem gesonderten Termin verkünden.

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) hofft, dass die beiden verbliebenen Klagen gegen den 19,9 Kilometer langen Abschnitt von der A7 bis nach Wittenborn abgewiesen werden. "Wir haben alles getan, damit das Amt für Planfeststellung und Verkehr für das Projekt zügig Baurecht erlangen kann", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Prognosen seien vor Gericht aber schwierig.

Den Planfeststellungsbeschluss hatte die alte Landesregierung kurz vor der Landtagswahl 2017 erlassen. Die Leipziger Richter hatten 2013 den dritten Abschnitt bei Bad Segeberg getoppt. Das Problem: Bislang ist unklar, wo der östlich vorgelagerte dritte Abschnitt enden wird.