Ehefrau erstochen: Revision gegen Urteil eingelegt

Leipzig (dpa/sn) - Ein 33-Jähriger, der wegen Mordes an seiner Ehefrau zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, hat gegen die Entscheidung Revision eingelegt. Das sagte ein Sprecher des Landgerichts Leipzig am Montag auf Anfrage. Der angeklagte Syrer hatte im Prozess zugegeben, seine 24 Jahre alte Ehefrau in einer Asylunterkunft in Borna erstochen zu haben. Sein Motiv: Eifersucht. Er hatte die Frau verdächtigt, eine Affäre mit einem anderen Mann zu haben. Sein Verteidiger hatte lediglich eine Verurteilung wegen Totschlags im minderschweren Fall gefordert. Nun wird sich der Bundesgerichtshof mit dem tödlichen Angriff befassen müssen.