Bundesgericht prüft niedersächsische Beamtenbesoldung

Leipzig (dpa) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt heute mehrere Klagen zur Besoldung und Ruhestandsversorgung von Beamten in Niedersachsen. Die drei Kläger in den Besoldungsgruppen A 8 und höher halten ihre Entlohnung seit dem Jahr 2005 für verfassungswidrig und zu niedrig. In den Vorinstanzen hatten die Klagen nur teilweise Erfolg. Das Leipziger Bundesgericht prüft nun, ob die Besoldung mit dem durch das Grundgesetz geschützten Alimentationsprinzip (Art. 33 Abs. 5 GG) zu vereinbaren ist.

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) hatte im April 2017 zumindest für das Jahr 2013 die Besoldung der Staatsdiener als zu niedrig angesehen. Für die anderen Jahre hatte das OVG die Klagen zurückgewiesen, die Revision aber zugelassen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte im Mai 2015 erstmals konkrete Vorgaben dazu gemacht, wie die Mindestbesoldung der Staatsdiener zu ermitteln ist. Unter anderem werden die Beamtenbezüge dabei mit der Tarifentwicklung im Öffentlichen Dienst, dem Verbraucherpreisindex und dem Nominallohnindex des jeweiligen Bundeslandes verglichen. Das Grundgesetz schreibt nur vor, dass sie amtsangemessen bezahlt werden sollen. Im vergangenen Jahr hatte das Bundesverwaltungsgericht in einem ähnlichen Fall die Besoldung von Berliner Beamten und Richtern für verfassungswidrig gehalten.

Mit einer Entscheidung ist am Donnerstag noch nicht zu rechnen. Das Bundesverwaltungsgericht wird sein Urteil an einem anderen Tag verkünden.