AfD-Liste: Verfassungsrechtler für Wahlrechtsreform

Leipzig (dpa/sn) - Die Entscheidung von Sachsens Verfassungsgerichtshof zur AfD-Liste rückt nach Einschätzung eines Verfassungsrechtlers von der bisherigen Rechtsprechung ab. In der Folge sei eine Reform des Rechtsschutzes in Wahlsachen erforderlich, sagte Jochen Rozek von der Universität Leipzig am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Gericht könne in Sachsen nach bisheriger Rechtsprechung nicht vor der Wahl eingreifen, erklärte Rozek. Auch das Bundesverfassungsgericht stelle das Wahlprüfungsverfahren nach einer Wahl über ein Gerichtsurteil vor dem entsprechenden Urnengang, sagte der Verfassungsrechtler. Damit solle verhindert werden, dass ein Gericht in ein laufendes Wahlverfahren eingreife.

Das Verfassungsgericht in Leipzig hatte am Donnerstagabend im Eilverfahren entschieden, dass die AfD zur Landtagswahl am 1. September 2019 mit einer Landesliste von 30 statt der bislang nur zugelassenen 18 Kandidaten antreten darf. Damit gab das Gericht einem Antrag der AfD jedoch nur zum Teil statt. Die Partei wollte mit insgesamt 61 Listenkandidaten antreten, zwei wurden am Donnerstag aber wegen fehlender Voraussetzungen ohnehin nicht zugelassen. Im eigentlichen Verfahren zur Verfassungsbeschwerde der AfD soll am 16. August ein Urteil gesprochen werden.

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes führe zu einem Zwei-Klassen-Rechtsschutz, so Rozek. In besonders schweren Fällen könne man nun vor der Wahl juristisch gegen die Entscheidungen des Landeswahlausschusses vorgehen. Weniger schwere Fälle würden hingegen weiterhin auf das Wahlprüfungsverfahren verwiesen. Der Rechtssicherheit diene das nicht, weil es in Verfassung und Wahlgesetz so nicht vorgesehen sei.