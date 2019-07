AfD-Liste: Forderungen nach Reform des Wahlrechts

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Entscheidung der Verfassungsrichter zur AfD-Landesliste hat Forderungen nach einer Reform des Wahlrechts ausgelöst. Dafür sprachen sich am Freitag Vertreter mehrerer Parteien aus. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer wollte sich einer solchen Debatte nicht verschließen. "Natürlich muss man vor dem Hintergrund dessen, wie das jetzt alles gewesen ist, das mal analysieren. Aber das macht man nicht fünf Wochen vor der Wahl. Über so etwas reden wir ganz in Ruhe nach der Wahl", sagte der CDU-Politiker der Chemnitzer "Freien Presse" (Online) mit Blick auf die Landtagswahl am 1. September.

Das Verfassungsgericht in Leipzig hatte am Donnerstag einen Beschluss der Landeswahlleitung zur Zulassung von nur 18 Kandidaten auf der Landesliste teilweise korrigiert. Die Partei darf nun vorerst mit 30 Bewerbern antreten. Der Ausschuss hatte die Liste wegen formaler Mängel gekürzt. Dagegen legte die AfD Verfassungsbeschwerde ein. Die Entscheidung des Ausschusses sei "nach vorläufiger Bewertung mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig", teilte das Gericht mit. Im eigentlichen Verfahren zur Verfassungsbeschwerde der AfD soll am 16. August ein Urteil gesprochen werden.

Nach derzeitiger Rechtslage können in Sachsen Beschwerden zur Landtagswahl erst nach erfolgter Wahl eingereicht werden. Damit hat sich dann der Wahlprüfungsausschuss des Landtages zu befassen.

Die Linken verwiesen indes auf einen eigenen Gesetzentwurf, den die CDU/SPD-Koalition 2018 abgelehnt hatte. "Damit sollte das Recht der einzelnen Bewerber gestärkt und auch die Möglichkeit eröffnet werden, bereits vor der Wahl Streitfragen zu klären", erklärte Linken-Rechtsexperte Klaus Bartl. Das bisherige Wahlprüfverfahren sei der Öffentlichkeit kaum noch zu vermitteln. "Wenn es begründete Zweifel am demokratischen Zustandekommen von Wahlvorschlägen gibt, darf deren rechtliche Klärung nicht bis zur nächsten Wahl dauern."

"Ja, wir brauchen ein neues Verfahren. Ziel muss es sein, dass Parteien mit unvollständigen, fehlerhaften oder unklaren Aufstellungsverfahren die ordnungsgemäße Durchführung einer Landtagswahl nicht gefährden", sagte SPD-Generalsekretär Henning Homann. Man brauche juristische Klarheit, "auch damit Verschwörungstheorien der Nährboden entzogen wird."

"Ich halte eine Diskussion über das Zulassungsrecht und das Wahlprüfungsverfahren nicht erst seit gestern für notwendig", betonte Grünen-Innenpolitiker Valentin Lippmann. In den letzten Jahren sei nicht nur einmal deutlich geworden, dass das aktuelle System schnell an seine Grenzen stößt. Man sollte überlegen, ob man sich von einigen Eigenheiten des deutschen Wahlzulassungs- und prüfungsrechts verabschieden sollte. Die Grünen seien zur Diskussion bereit.

Die FDP sprach sich dafür aus, das sächsische Wahlrecht komplett einer Prüfung zu unterziehen. "Das gilt für eine ganze Reihe von Punkten, wie beispielsweise die Frage des Rechtsschutzes für Parteien vor Wahlen, eine faire Berechnung der Sitzzuteilung, aber auch die Erleichterung von Unterstützungsunterschriften bei Kommunalwahlkandidaturen", erklärte Generalsekretär Torsten Herbst. Mögliche Gesetzesänderungen sollten aber in Ruhe und mit Sorgfalt nach der Landtagswahl diskutiert werden.

"Die sächsische AfD ist mit der vorläufigen Entscheidung des Gerichtes sehr zufrieden. Derzeit äußern wir uns jedoch nicht dazu, ob es einer Änderung des Wahlrechtes hinsichtlich der Prüfverfahren bedarf", sagte AfD-Generalsekretär Jan Zwerg.

Der Leipziger Verfassungsrechtler Jochen Rozek sieht ebenfalls Reformbedarf. Die aktuelle Entscheidung von Sachsens Verfassungsgerichtshof rückt seiner Einschätzung nach von der bisherigen Rechtsprechung ab. In der Folge sei eine Reform des Rechtsschutzes in Wahlsachen erforderlich, sagte Rozek. Ein Gericht könne in Sachsen nach bisheriger Rechtsprechung nicht vor der Wahl eingreifen.

Landtagspräsident Matthias Rößler hatte die Entscheidung der Leipziger Richter als "weise" bezeichnet und darin ein wichtiges Signal gesehen. "Die Demokratie in Sachsen funktioniert und die Chancengleichheit politischer Parteien wird gewahrt", sagte er.