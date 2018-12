Schafherde vernachlässigt: Besitzer vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krefeld (dpa/lnw) - Wegen Tierquälerei muss sich der Besitzer einer Schafherde an diesem Dienstag in Krefeld vor Gericht verantworten. Die gut 100 Tiere des 58-Jährigen waren in erbärmlichen Zustand entdeckt worden. Viele Schafe seien abgemagert, krank, schlecht gepflegt und lahm gewesen, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Mehr als 80 Tiere hätten an der Hautkrankheit Räude stark gelitten.

50 Tiere seien von der Viruskrankheit Lippengrind, die das Maul der Tiere befällt, befallen gewesen. Der Angeklagte soll durch Vernachlässigung der Herde und Nicht-Behandlung der Krankheiten zudem den Tod von elf Tieren verursacht haben. Am Amtsgericht wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen ihn verhandelt.