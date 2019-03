Messerattacke auf Schlafende: Angeklagter widerspricht sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um den mutmaßlichen Mordversuch an seiner Ehefrau hat sich der Angeklagte in Widersprüche verstrickt. Zwar bestritt der 41-Jährige beim Prozessauftakt am Freitag vor dem Landgericht in Krefeld, dass er seine Frau habe töten wollen. Er habe sich - ganz im Gegenteil - mit ihr versöhnen wollen. Andererseits dankte er seinem Sohn, dass dieser eingeschritten sei, denn "vielleicht hätte ich sie sonst umgebracht". Der Angeklagte soll mit einem Teppichmesser über die schlafende Frau hergefallen sein.

Der Richter äußerte Zweifel an der Versöhnungsabsicht: Wieso er mit einem Messer ins Schlafzimmer seiner von ihm getrennt lebenden Frau gegangen sei, fragte er. "Ich war kein normaler Mensch", sagte der rumänische Hilfsarbeiter mit Blick auf seinen Alkoholkonsum zur Tatzeit. Er sei sehr betrunken gewesen.

Laut Anklage hatte er die 38-Jährige im Schlaf angegriffen und mit dem Messer in Nähe der Halsschlagader verletzt. "Vielleicht habe ich ihr das Messer an den Hals gehalten", räumte der Angeklagte ein. Es sei aber möglich, dass die Schnittwunde beim Eingreifen seines Sohnes passiert sei, als dieser sich auf ihn gestürzt und von hinten gewürgt habe.

Laut Anklage hatte der erwachsene Sohn die Hilfeschreie seiner Mutter gehört und Schlimmeres verhindern können. Der 41-Jährige war im September vergangenen Jahres noch in Tatortnähe festgenommen worden. Das Landgericht hat für den Fall drei Verhandlungstage angesetzt.